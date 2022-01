Cracovia ma nowego trenera przygotowania fizycznego, to Mateusz Nowak

Nowy członek sztabu szkoleniowego ma 15-letnie doświadczenie w zakresie treningu motorycznego, jest doktorem krakowskiej AWF.

- Nie ukrywam, że jestem dosyć wymagający, ale na ten moment mogę powiedzieć, że zespół zareagował bardzo pozytywnie. Będziemy dążyć do tego byśmy nauczyli się żyć z ciężką pracą, zmieniając przez nią naszą mentalność. Przez ciężką pracę rozumiem doprowadzanie swojego ciała do zmęczenia fizjologicznego i systematyczne przesuwanie swoich psychologicznych barier. Chcemy robić więcej, ale przede wszystkim mądrze. Dzięki trenerowi Zielińskiemu mamy jedność w sztabie, co daje nam siłę do pracy i budowania pożądanego efektu - powiedział dla strony klubowej Mateusz Nowak.

Piłkarze Cracovii przygotowania rozpoczęli 5 stycznia. Do momentu wyjazdu na zgrupowanie w Belek będą się przygotowywać na własnych obiektach w Rącznej. wylot na zgrupowanie nastąpi 15 stycznia.