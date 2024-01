Cracovia ma nowego prezesa. Mateusz Dróżdż nowym sternikiem klubu

Koniec prezesury Elżbiety Filipiak

Praca w Ekstraklasie i klubach z Dolnego Śląska

Prawnik prezesem

Pracował w prestiżowych kancelariach prawnych, m.in. w amerykańskiej kancelarii McDonald Hopkins w Cleveland. Ukończył kursy na Saint Joseph’s University w Filadelfii, Salzburg Universitat, Center for International Legal Skills w Salzburgu oraz Cambridge School of English. Zakończył z wyróżnieniem organizowany przez UEFA wraz z University of Lausanne - UEFA Certificate in Football Management. Był też członkiem Stałej Grupy Ekspertów Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Sportu Międzynarodowego przy Staffordshire University and Thompson Rivers University.