Cracovia. Lukas Hrosso: Wkrótce podpiszę nową umowę

Za panem udana jesień – zagrał pan dwanaście meczów, czyli najwięcej w jednej rundzie, odkąd trafił pan do Cracovii. Zaczynał pan sezon w pierwszym składzie, ale już nie kończył jesieni w nim po zmianie trenera. Jest pan zadowolony z tego okresu?

Tak, my bramkarze zaczynaliśmy okres przygotowawczy do rozgrywek z równej pozycji, a od początku sezonu trener Probierz postawił na mnie. Zagrałem pierwsze dwa mecze, potem zmieniło się w kolejnych dwóch - trener postawił na Karola. Zrozumiałem to, ale potem trener znów zmienił i zadecydował, że to ja będę numerem jeden. Jestem zadowolony, że w tylu meczach broniłem, mieliśmy dobrą serię – ośmiu meczów bez porażki. Nie byłem jednak zadowolony z tego, że nie udało mi się w większej liczbie meczów zabronić na zero z tyłu, poza jednym, z Wartą Poznań. Nie rozpoczęliśmy tych rozgrywek dobrze, ale potem było znacznie lepiej, traciliśmy gole, ale najważniejsze były trzy punkty w meczu. Nie puszczałem wielu bramek, fajna była ta seria – podkreślam - ona dała nam wiele spokoju.