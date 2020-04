Cracovia. Lodowisko "Pasów" jakiego nie znacie! Odsłaniamy wszystkie zakamarki [ZDJĘCIA]

Dzień później rozegrano rewanż, w którym górą były "Pasy" (4:3). W 1966 r. powstała obok mała hala, której już nie ma, gdyż została zburzona. W 1976 r. lodowisko zostało obudowane halą. Zarządzał nim OSiR "Krakowianka".

W 2004 r. zostało ono przekazane w dzierżawe na 30 lat MKS Cracovia SSA. Nosi imie Adama "Rocha" Kowalskiego, wybitnego zawodnika Cracovii, olimpijczyka. Po przejęciu sekcji przez spółkę nastąpił zloty czas dla hokeistów Comarch Cracovii. W ciągu 15 lat "Pasy" wywalczyły 7 tytułów mistrzowskich, 3 srebrne medale i dwa brązowe.

Obecnie hala mieści 2514 miejsc (wszystkie siedzące), a wymiary tafli lodowej to 60x29 m. Powierzchnia użytkowa hali to 6753,5 metrów kwadratowych, a kubatura to 77080 metrów sześciennych.