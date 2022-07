Cracovia - Legia Warszawa 3:0. Zespół ze stolicy został rozjechany na "Pasach". Atak krakowian na pozycję lidera! Jacek Żukowski

Cracovia pokonała 3:0 Legię Warszawa w meczu 3. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Mecz mógł się podobać, a "Pasy" grały jak z nut. To najlepsze wejście w sezon piłkarzy z ul. Kałuży od 1939 roku. Trzy mecze, trzy zwycięstwa, do tego zero straconych goli. W tej chwili krakowianie są na 1. miejscu w ekstraklasowej tabeli. Czy zostaną na nim przynajmniej przez tydzień, do następnej kolejki? To okaże się w niedzielę po starciu w Poznaniu, gdzie dotychczasowy lider Wisła Płock zagra z Lechem.