Cracovia leci do Turcji. Czas na ostateczne przygotowania

Starzy znajomi i juniorzy

W kadrze na to zgrupowanie znalazło się 27 piłkarzy. Trener Jacek Zieliński wziął tych, którzy grali jesienią w I zespole, ale także wyróżniających się graczy rezerw – Mateusza Pieńczaka i juniorów – Bartłomieja Kolca, Witalija Tkaczuka i Kacpra Śmiglewskiego. Nie ma nikogo z zewnątrz. Cracovia nie dokonała jeszcze żadnego zimowego transferu, za to straciła Mateja Rodina, który stał się zawodnikiem KV Oostende. Na obóz nie polecą też Filip Balaj i Florian Loshaj, którzy dostali wolna rękę w poszukiwaniu nowych klubów oraz Thiago (wypożyczony do końca sezonu do Puszczy Niepołomice).