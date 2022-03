Cracovia. Którym piłkarzom "Pasów" kontrakty wygasają już w czerwcu tego roku?

Cracovia. Którym piłkarzom kontrakty wygasają już w czerwcu 2022 roku?

Działacze "Pasów" i poprzedni trener Michał Probierz budowali drużynę przez ponad trzy lata. W efekcie dziś kadra jest stabilna, a kontrakty zawarte z wieloma podstawowymi piłkarzami obowiązują jeszcze co najmniej przez rok.

To nie znaczy jednak, że można lekką ręką puścić tych, których umowy kończą się latem tego roku. Większość z nich bowiem to tacy, którzy należą do pierwszoplanowych postaci zespołu i bez nich Cracovia może w przyszłym roku mieć problemy z realizacją celu, jakim jest wywalczenie miejsca dającego prawo gry w kwalifikacjach europejskich pucharów. W co najmniej dwóch przypadkach toczą się zaawansowane rozmowy o przedłużeniu umów. Ich nazwiska znajdziecie w galerii.