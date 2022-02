Cracovia. Konoplanka zaprezentował się kibicom "Pasów" [ZDJĘCIA] Jacek Żukowski

Warto było czekać na pierwszy zimowy transfer Cracovii. To Jewhen Konoplanka, piłkarz ze świetnym CV, reprezentant Ukrainy, zdobywca Ligi Europy z 2016 r. W piątek podpisał kontrakt z klubem - półroczny z opcją przedłużenia o rok - i podczas meczu z Lechią Gdańsk zaprezentował see kibicom, rzucając tez do nich koszulkę.