Cracovia. Koniec pucharowej przygody "Pasów" z Canal + Ekstraklasa Cup

Tomas Vestenicky reprezentujący Cracovię po porażce z Koroną Kielce Jakuba Żubrowskiego 1:5 i pokonaniu Wisły Płock Jakuba Rzeźniczaka 6:1 stanął do meczu prawdy – o awans do dalszych gier.

Lech Poznań - Cracovia 3:1 (3:1)

1:0 Gytkjaer 4, 1:1 Loshaj 10, 2:1 Tomczyk 17, 3:1 Gytkjaer 28.

- Będzie to ciężki mecz, ale mam nadzieję, że zagram dobrze i wygram – mówił przed spotkaniemTomas Vestenicky. - Co do Filipa Marchwińskiego, to wiem, że to jest młody, dobry piłkarz.

I „Kolejorz” dobrze rozpoczął, już w 3 min zdobywając gola. Ale odpowiedź „Pasów” przyszła szybko, gdy pewnym strzałem wyrównał Loshaj. Na tym zespoły nie poprzestały – Tomczyk strzałem po ziemi dał Lechowi prowadzenie, a następnie pogrążył „Pasy” Gytkjaer. Mimo starań, w drugiej połowie Vestenicky nie był w stanie zagrozić przeciwnikowi.