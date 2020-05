Cracovia. Kibice "Pasów" wciąż pomagają szpitalowi i zbierają pieniądze

- Szukając plusów w całej tej fatalnej sytuacji, możemy zauważyć że do naszej działalności przyłączyło się kilka nowych twarzy, które mamy nadzieję zostaną z nami na stałe. Widzimy również wzmożoną współpracę wielu grup na Cracovii, a tym razem swoją pomocną dłoń wyciągnęła Narodowa Cracovia. Ta świetnie zorganizowana grupa, tym razem postanowiła przekazać nam kilka szczelnie wypełnionych kartonów słodyczy, które przekazaliśmy Szpitalowi Uniwersyteckiemu na Prokocimiu.

Tak jak już deklarowaliśmy, my nie spoczniemy póki sytuacja będzie wymagała naszej pomocy. Wiemy że to co robimy to kropla z morza potrzeb, ale chcielibyśmy aby był to sygnał dla całej społeczności że warto pomagać tym którzy na tą pomoc zasługują.