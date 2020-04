Cracovia. Kibice "Pasów" kolejny raz ruszyli z pomocą krakowskiemu szpitalowi

Stowarzyszenie kibiców "Pasów" - Cracovia To My zorganizowało kolejną akcję pomocową dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W tych trudnych dla całego społeczeństwa chwilach, takie gesty zasługują na to, aby je docenić. Fani "Pasów" potrafią być wrażliwi na potrzeby pacjentów i służby zdrowia, czego dali kolejny dowód.