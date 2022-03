Cracovia. Juniorzy starsi „Pasów” zremisowali w Gdyni z Arką, choć do 84 minuty przegrywali 0:3

Gdynianie po bramkach Marcela Predenkiewicza i Wojciecha Zielińskiego w 32 min prowadzili 2:0. Gdy w 66 min Krzysztof Babś podwyższył wynik na 3:0, wydawało się, że kwestia zwycięstwa została już praktycznie rozstrzygnięta, a jedyną niewiadomą pozostają jej rozmiary.

„Pasy" jednak nie załamały się stratą trzech goli i próbowały uzyskać choćby honorową bramkę. W 84 min do siatki trafił Jakub Wojtysko, co zachęciło jego drużynę do kolejnych ataków. I niemożliwe stało się możliwe. Najpierw, w 90 min, Adam Kapusta zdobył „kontaktowego" gola, a w doliczonym czasie gry do wyrównania doprowadził Przemysław Kapek.

Dzięki remisowi Cracovia zachowała pierwsze miejsce w tabeli, a Arka... awansowała na drugie. Obie drużyny mają po tyle samo punktów (32). Trzecie jest Polonia Warszawa (31), czwarte Zagłębie Lubin (31), piąty Raków Częstochowa (30), a szósta Wisła Kraków (30).