Cracovia. Juniorzy starsi „Pasów" bez punktów we Wrocławiu, choć prowadzili do 52 minuty i strzelili dwie bramki

Goście objęli prowadzenie w 19 min po rzucie karnym Oskara Wócika. Utrzymali je do 52 min, kiedy to po dośrodkowaniu z prawej strony boiska na pole karne do siatki trafił Karol Borys. 18 min później po centrze z rzutu wolnego Patryk Bednarczyk celnym uderzeniem zdobył drugiego gola dla wrocławian. A kilkadziesiąt sekund później po stracie piłki w środku pola i kontrze ci ostatni uzyskali trzecią bramkę - ponownie autorstwa Borysa (trafił do pustej bramki po wyjściu za pole karne interweniującego wcześniej golkipera Filipa Kramarza). Wynik spotkania ustalił w doliczonym czasie gry Jakub Gut.

Śląsk Wrocław - Cracovia 3:2 (0:1)

Bramki: 0:1 Wójcik 19 karny, 1:1 Borys 52, 2:1 Bednarczyk 70, 3:1 Borys 72, 3:2 Gut 90+3.

Cracovia (skład wyjściowy): Kramarz - Hyla, Wójcik, Ziewiec, Janeczek - Łuczyk, Ciesielski, Mrozik, Kęska, Gut - Kapek.