Cracovia. Jewhen Konoplanka: Chcę zdobyć przynajmniej pięć bramek w tym sezonie i mieć pięć asyst

- Rozmawiałem z prezesem, następnie z trenerem. Powiedzieli mi, że chcą zobaczyć mnie w Krakowie, że pasowałbym do Cracovii i że mogę dużo pokazać na boisku. To była czysta przyjemność, gdyż rozmowy przebiegały w rodzinnej atmosferze. Dlatego zdecydowałem się przyjść tutaj. To świetne uczucie, kiedy czujesz się potrzebny. Kiedy dzwonią do ciebie codziennie. Zachęcali mnie do tego każdego dnia. To zaszczyt, że mogę tu być.

Ukrainiec pytany był o ewentualną pomoc młodym zawodnikom.

- Nie jestem jeszcze trenerem, nie mogę mówić innym zawodnikom, jak mają grać – stwierdził. - Po prostu wychodzę na boisko i chcę swoją grą i zaangażowaniem dawać dobry przykład.

Konoplanka borykał się w poprzednim sezonie z kontuzjami. W tym bardzo mało grał.