Cracovia. Janusz Gol poza kadrą meczową "Pasów" na spotkanie z Jagiellonią Białystok

Janusz Gol w czasie negocjacji obniżki kontraktów, jako jedyny z piłkarzy Cracovii nie zgodził się na zmienione warunki na czas pandemii. Pozbawiony został za to funkcji kapitana. Z czterech spotkań po wznowieniu sezonu zagrał w trzech meczach, w jednym całym, w jednym zaczynał mecz, ale zszedł z boiska w 71 min, z kolei w spotkaniu z Lechią wszedł na boisko w 66 min, a ostatnio w starciu z Wisłą Płock w ogóle się na nim nie pojawił. Niedawno w programie „Sekcja Piłkarska” stwierdził, że nie było "rozmowy oczyszczającej" z trenerem od czasu kontraktowych utarczek.

Probierz zareagował bardzo impulsywnie na te słowa, na przedmeczowej konferencji prasowej mówiąc: - To wielkie kłamstwo ze strony Janusza Gola – mówi Probierz. - Jeżeli nie pamięta trzech rozmów indywidualnych ze mną oraz czwartej, przy której był trener Kurdziel, to jest to przykre, że piłkarz tak publicznie się wypowiada.