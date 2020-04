Cracovia. Janusz Gol: Negocjujemy z klubem, chcemy się porozumieć

Tak. Początek wiosny był dość obiecujący, potem zdarzyły się cztery porażki z rzędu, dość nieoczekiwane i nasza sytuacja się mocno skomplikowała. Zostało jeszcze jedenaście kolejek do dogrania, mnóstwo punktów do zdobycia, można by było jeszcze o coś więcej powalczyć, ale na dzisiaj stan tabeli jest jaki jest i musimy się z tym pogodzić i patrzeć optymistycznie w przyszłość.

Na pewno. My jak piłkarze żyjemy z dnia na dzień, trenując, grając mecze. To było dla nas życie, a teraz jesteśmy pozamykani w domach i wykonujemy ewentualnie ćwiczenia siłowe i biegamy co drugi dzień około godziny. Brakuje nam na pewno piłki.

Jest za to więcej czasu na inne rzeczy, jeśli już szukamy pozytywów w tej sytuacji. Może pan się więcej pobawić z córką.

No tak, córka już wariuje w domu, chciałaby wrócić do przedszkola, do dzieci. Cóż, taki jest czas, musimy sobie z tym poradzić. W wolnym czasie lubię dobre kino, ewentualnie gra na konsoli, ale żona patrzy więc tej gry jest mało.