Cracovia. Janusz Filipiak: Wszyscy sponsorzy wypowiedzieli umowy z klubem

- Jestem pozytywnie zaskoczony. W tej chwili mamy chyba tylko 3 zawodników, którzy nie podpisali aneksów. Jasne jest, że nie będę tu wymieniał nazwisk. Ci oporni próbują ugrać jakieś warunki dodatkowe. Choćby kwestie odejścia z klubu czy kwotę odstępnego. My się na to nie możemy zgodzić. (...) Banki – jestem o tym przekonany – nie będą dawać klubom kredytów na pensje piłkarzy - powiedział prezes krakowskiego klubu dla TVP Sport. I dodał: - Mamy u siebie ponad 200 osób na liście płac. Nie chcemy zostawiać ludzi na lodzie i nic nie płacić. Rozważamy różne scenariusze.

Kasy w polskich klubach są puste. Piłkarze mogą mieć roszczenia, ale pieniędzy nie ma

Prof. Filipiak stwierdził, że zaangażowanie w Cracovię jego firmy Comarch SA na pewno wkrótce zmaleje.

- Cały czas obserwujemy biznesowy barometr firmy i on nie wygląda źle. Nie rozpatruję wyjścia z finansowania Cracovii. Ale na pewno rozważymy stopień zaangażowania. On na skali nie będzie wynosił zero, ale też nie sięgnie 100 procent jak do tej pory. Wiem jedno. Klub utrzymamy - puentuje.