Wójcicki: Sytuacja z Januszem Golem nie będzie naszym atutem

Jakub Wójcicki przez 2,5 sezonu reprezentował barwy Cracovii. Odszedł z niej do Jagiellonii Białystok, z którą teraz przyjeżdża do Krakowa, by w niedzielę o godz. 15 zmierzyć się z „Pasami” w meczu ekstraklasy.