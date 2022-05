Cracovia. Jacek Zieliński: W zasięgu jest szóste miejsce

- To był bardzo trudny mecz, graliśmy u pretendenta i chyba głównego faworyta do mistrzostwa Polski – stwierdził szkoleniowiec Cracovii. - Nie ma się co dziwić skali trudności. Trochę się nam plan popsuł w momencie straty bramki. Uczulaliśmy się na grę Rakowa w drugie tempo przy stałych fragmentach. Niestety, ale zawsze czynnik ludzki gdzieś zawiedzie. Przegrywaliśmy 0:1, ale fajnie zareagowaliśmy po przerwie, Kakabadze, Hanca i „Riva” mieli fajne wejście. Końcówka była ciężka, bo Raków ma wysoki zespół i przy stałych fragmentach trzeba było się z nimi „pobić”. Nie pękliśmy, ten punkt daje nam optymizm, w zasięgu jest 6. miejsce i chcemy o nie powalczyć.

Konoplanka już nie zagra?

Tylko 21 minut zagrał Jewhen Konoplanka. Być może to ostatnie minuty, jakie spędził na polskich boiskach...

- Co mu się stało, to się okaże po badaniu USG, które przeprowadzimy w poniedziałek – mówi Jacek Zieliński. - On już w zeszłym tygodniu sygnalizował uraz, w środę na treningu poczuł lekki ból, odpuściliśmy mu trochę zajęcia, odpoczął, było trochę zabiegów, a USG nie wykazało żadnych naderwań. Dlatego był gotowy do gry, ale niestety, ból się znowu odezwał i teraz trzeba będzie mu dać większą przerwę. Szkoda, bo wyglądał ostatnio coraz lepiej, liczyliśmy na to, że w tych ostatnich meczach pociągnie zespół. Na razie nie wyprzedzajmy faktów, poczekajmy na wynik USG i wtedy będziemy wiedzieć, co dalej.