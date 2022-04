Cracovia. Jacek Zieliński: To był mecz podwyższonego ryzyka

Mecz podwyższonego ryzyka

- To był mecz podwyższonego ryzyka – stwierdził szkoleniowiec Cracovii. - Dla Zagłębia o mega stawkę, biorąc pod uwagę jego sytuację, a dla nas wygrany mecz mógł być takim złapaniem oddechu. Cieszę się, że stanęliśmy na wysokości zadania. Byliśmy zespołem lepszym, brakowało jednak cwaniactwa, by dobić przeciwnika, skończyć wcześniej ten mecz.

Szkoleniowiec odniósł się do sytuacji, jaka spotkała Sergiu Hancę, gdy uderzony przez rywala padł na murawę.

- Wyglądało to groźnie, bo język wpadł do gardła – komentował Zieliński. - Szybka akcja spowodowała, że było OK, ale wolałem go zmienić, bo mecz zrobił się ostry. Sergiu zrobił swoje, jest w dobrym zdrowiu.

Zieliński tłumaczył też fakt, że Pelle van Amersfoort nie zagrał od początku.

- Ze względu na słabszą dyspozycję – tłumaczył trener. - Cieszę się, że dał dobrą zmianę. Jeśli jest w dobrej dyspozycji, to nie mam zamiaru z niego rezygnować.