Cracovia. Jacek Zieliński: Do naszej ekipy jeszcze ktoś dojdzie

Zabiera pan do Turcji 27 piłkarzy. Nie poleciał z wami Marcos Alvarez. On odejdzie z Cracovii?

Wygląda na to, że ma klub i odejdzie z Cracovii.

On sam chciał, czy to była pańska decyzja, że nie widzi go w swojej drużynie?

Można powiedzieć, że spotkaliśmy się w połowie drogi.

Czy istnieje obawa, że ktoś jeszcze odejdzie z kadry Cracovii?

Nie.

A jak z transferami do klubu? W ciągu ostatnich dni zwiększyły się szanse na nie?

Rozmowy cały czas trwają, nie będę się szerzej na ten temat wypowiadał. Miejmy nadzieję, że podczas obozu w Turcji coś się w tym temacie wyjaśni.

A bierze pan w ogóle taką ewentualność, że nikt do was nie przyjdzie w tym okienku transferowym?

Nie, myślę, że do naszej ekipy jeszcze ktoś dojdzie.