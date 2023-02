Cracovia II wkrótce zaczyna wiosnę. Cel? Nieokreślony

Zmiany w kadrze Cracovii II

W kadrze nastąpiło też kilka zmian. Adam Wilk został wypożyczony do Hutnika Kraków, a Radosławowi Kanachowi skończył się kontrakt i jest teraz zawodnikiem Resovii.

„Pasy” pozyskały Szymona Dobę z Olimpii Grudziądz, reprezentanta Polski do lat 17. W trakcie załatwiania jest transfer obrońcy Sebastiana Kowalczyka z Radziszowianki.

Krakowianie rozegrali kilka sparingów – z Wisłoką Dębica 1:2, Unią Tarnów 1:0, GKS Jastrzębie 1:2, Lubaniem Maniowy 9:0, Rekordem Bielsko Biała 2:3. W ostatnim pokonali Wiślan Jaśkowice 2:0 (0:0) po golach Budzińskiego i Ogorzałego. Cracovia II wystąpiła w składzie: Madejski – Bociek, Pieńczak, Bracik (60 Kowalczyk) – Mróz (46 Stachera), Budziński, Wiśniewski (60 Wojtysko), Nowicki – Ożóg (46 Gut), Doba, Kapek (46 Ogorzały).

- To był nasz ostatni sparing przed ligą – mówi Mirosław Kalita. - W pierwszej połowie graliśmy jeszcze dość niefrasobliwie i goście mieli dwie okazje, ale potem było lepiej. To był nasz pierwszy sparing na naturalnej nawierzchni. Podczas okresu przygotowawczego wypracowaliśmy pewne zachowania, które funkcjonują już automatycznie. Potwierdziliśmy to zdobytymi bramkami. Najpierw Strózik pressingiem zmusił bramkarza do błędu, gdyż golkiper zbyt krótko wybił piłkę, a Budziński strzałem z 25 m skierował ją do pustej bramki. Marcin brał udział przy strzeleniu drugiego gola – był w sytuacji sam na sam z bramkarzem, ale podał piłkę do Ogorzałego, który skierował ją do siatki. Ostatni tydzień poświęcimy na przygotowanie do meczu ze Stalą Stalowa Wola. Popracujemy nad stałymi fragmentami gry.