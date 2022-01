Cracovia i Wisła Kraków mogą dostać pieniądze z budżetu państwa. Jest tylko jeden warunek Krzysztof Kawa

Wystarczy spełnić jeden warunek, by klub mógł zyskać dofinansowanie z budżetu państwa. Rządowy Program Wsparcia Mistrzów to ponad pół miliarda złotych dla drużyn walczących o europejskie puchary w najpopularniejszych dyscyplinach. Piłkarze PKO BP Ekstraklasy, w tym Cracovii i Wisły Kraków, mogą więc już w tym roku podreperować swoje budżety. Spośród liczących się w kraju drużyn z Małopolski to także szansa na dodatkowe pieniądze dla hokeistów Comarch Cracovii i piłkarzy ręcznych z Tarnowa.