Cracovia - Hutnik CLJ U-17. Dwa gole w derbowym meczu w Rącznej

W pierwszej połowie oba zespoły długo grały nieskutecznie. Hutnicy większą uwagę skupili na destrukcji, szukając okazji do objęcia prowadzenia głównie poprzez kontry. Na listę strzelców mógł się wpisać Maksymilian Żmuda. Dopiero pod koniec tej części spotkania do siatki trafił Kamil Jakóbczyk, skrzętnie wykorzystując podanie Wiktora Filipczyka. Był to jego pierwszy gol w rundzie wiosennej.

Po zmianie stron gospodarze dążyli do wyrównania. Po jednym ich strzale zza pola karnego świetnie interweniował Damian Hoyo-Kowalski. Goście próbowali podwyższyć wynik, znowu głównie po kontratakach. W 81 min sztuka ta udała się Żmudzie, który z rzutu wolnego ulokował piłkę w siatce, praktycznie pieczętując zwycięstwo przyjezdnych. To było jego piąte trafienie w tej rundzie.

Cracovia - Hutnik Kraków 0:2 (0:1)

Bramki: 0:1 Jakóbczyk 43, 0:2 Żmuda 81.

Cracovia: Podlipni – Piekarz, Pestka, Szostek, Hornik (53 Zgłobik) – Kurek (53 Dykacz), Dondan (86 Hulidov), Tabisz (70 Bogusz), Łunkiewicz, Kucharczyk (65 Wrona) - Koper.

Hutnik: Hoyo-Kowalski - Waligóra, Wójtowicz, Sawicki, Filipczyk - Rogóż - Miechówka (76 Kozłowski), Jakóbczyk (86 Grabowski), Łapczyński (82 Kozik), Depta (86 Kępa) - Żmuda.