Cracovia gromadzi punkty, napastnicy strzelają

Nerwy Zielińskiego

- Jeszcze nerwy i emocje we mnie buzują, bo jak się traci w 90 min bramkę będąc blisko zwycięstwa, to zawsze jest rozgoryczenie – mówi szkoleniowiec. - Sami sobie zgotowaliśmy ten los, daliśmy się zepchnąć i z tego był rzut karny. Skoro sędzia go podyktował, to nie ma co dyskutować. Mam jednak wrażenie, że Ariel (Mosór – przyp.) się nadział na łokieć, to nie było uderzenie. Cóż, mamy tylko punkt i go szanujemy.

Szkoleniowiec „Pasów” uczciwie ocenił mecz, to, że Piast mia więcej sytuacji, a ponadto świetne bronił bramkarz Cracovii Sebastian Madejski.

- Rewelacyjnie bronił Madejski – mówi Zieliński. - Teraz nikt się nie dziwi, że wskoczył do bramki i wygląda dobrze, wygrał rywalizację. Piast miał więcej sytuacji, nie będę opowiadał bajek, że było coś innego. Bardzo ciężko gra się z takim przeciwnikiem jak Piast, który potrafi wychodzić z kontrami, ma do tego ludzi. Dawaliśmy sobie jednak radę. Trzeba podziękować chłopakom, że przy tej wilgotności dali radę, ale widać ile kilometrów przebiegły obie drużyny – my 107, a Piast 109. W niedawnych meczach było po 115 km. Pogoda nie pomagała, ale jest teraz parę dni, by dojść do siebie przed kolejnym meczem.