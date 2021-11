Cracovia. Druga misja Jacka Zielińskiego w „Pasach”. Zaczyna od meczu z Rakowem

Zacząć jak w 2015 roku

Wtedy zwycięstwo nakręciło zespół do skutecznej walki o utrzymanie i zajęcie finalnie 9. miejsca. W kolejnym sezonie było 4. i występ w europejskich pucharach. W ostatnim walka o utrzymanie zakończona 14. lokatą. Teraz Cracovia nie jest w tak złym położeniu jak wtedy, gdy Zieliński zaczynał swą pierwszą misję, ale wygrana oczywiście się przyda, by nie patrzeć z niepokojem za siebie. - Trochę lat już minęło, ale element oczekiwania z ekscytacją na pierwszy mecz pozostał – mówi szkoleniowiec Cracovii. - Nie jestem wypalony, chciałbym, byśmy poszli w górę tabeli i zrobili z Cracovią fajne rzeczy.

System na system

„Pasy” zagrają z zespołem, który wprowadził grę trzema obrońcami w naszej lidze i dobrze mu to wychodzi.

- Kilka zespołów gra w tym systemie, ale Raków jest najbardziej powtarzalny – zwraca uwagę Zieliński. - Od dłuższego czasu gra w podobnym składzie. Raków dobiera sobie gotowych zawodników pod ten system, dlatego to jest tak powtarzalne. Czy jest to dla nas utrudnienie? Na każdy system można zastosować inny system, by pokrzyżować plan przeciwnika.