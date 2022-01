Cracovia Danza znów wystąpi na scenie. Na początek odtworzy balet sprzed 200 lat

Balet, który swoją prapremierę miał w Teatrze Narodowym w Warszawie 11 listopada 1784 roku, po ponad 200 latach zapomnienia został odtworzony przez krakowski zespół muzycznie i choreograficznie. Choć partytura baletu Antoniego Harta zaginęła, do dziś zachował się wyciąg fortepianowy, który oddaje charakter tej muzyki, a także bogactwo prezentowanych w przedstawieniu tańców. Specjalnie na zamówienie Baletu Cracovia Danza odtworzenie partytury zostało powierzone poznańskiemu muzykologowi Maciejowi Prochasce.

Natomiast choreografię do baletu w 1784 roku opracował Daniel Kurtz uznawany dziś za jednego z ojców polskiego baletu, który jako pierwszy tancerz i baletmistrz Teatru Narodowego w Warszawie w latach 1776 – 1795 wystawił aż 84 choreografie. Twórczego podejścia do zdobyczy Kurtza oraz opracowania choreografii do premiery Cracovia Danza podjął się Leszek Rembowski, choreograf i tancerz, znawca tańców polskich i charakterystycznych.