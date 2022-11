Cracovia CLJ U-19. Wysoka porażka juniorów starszych „Pasów" Z Lechem Poznań

Zajmujący czternaste miejsce w tabeli juniorzy starsi „Pasów" nie mieli praktycznie nic do powiedzenia w starciu ze swymi rówieśnikami, wiceliderami tabeli. Już do przerwy przegrywali różnicą czterech bramek. A po zmianie stron stracili jeszcze jednego gola. To dziewiąta - a szósta wyjazdowa - porażka Cracovii w tym sezonie.

Lech Poznań - Cracovia 5:0 (4:0)

Bramki: Dziuba (dwie), Tudruj, Zięba, Kroczyński.

Cracovia (skład wyjściowy): Kramarz - Hyla, Hulidov, Kolec, Konieczny - Tkachuk, Pestka, Łuczyk, Kęska, Bałaszek - Śmiglewski.

Czołówka tabeli po 16. kolejce: 1. Górnik Zabrze (35 pkt), 2. Lech Poznań (33 pkt), 3. Raków Częstochowa (29 pkt), 4. Arka Gdynia (27 pkt), 5. Jagiellonia Białystok (26 pkt), 6. Wisła Kraków (25 pkt)... 14. Cracovia (13 pkt). 3 grudnia w Rącznej (godz. 16) Cracovia - Wisła (w czwartek zremisowała w Myślenicach z Zagłębiem Lubin 1:1)