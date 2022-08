Cracovia CLJ. Juniorzy starsi „Pasów" rozpoczynają nowy sezon. Trener Wojciech Stawowy: Szkolić i wygrywać!

Cracovia CLJ U-19 - w Sanoku i Rącznej

Młode „Pasy" przygotowania do sezonu rozpoczęły 11 lipca. Trenowały na obozie w Sanoku i we własnym ośrodku w Rącznej (w którym gościć będzie rywali w CLJ U-19). Rozegrały pięć sparingów, w tym z drużyną o rok starszego rocznika Maccabi Tel Awiw, wygrywając 1:0. W zespole zaszło sporo zmian. Część zawodników, z rocznika 2003, przeszła do ekipy seniorów, a „nowymi twarzami" zostali piłkarze z rocznika 2005.

Nowym trenerem juniorów starszych Cracovii Wojciech Stawowy, były szkoleniowiec wielu drużyn, w tym seniorów Cracovii w latach 2002-2006 i 2012-2014, który w czerwcu bieżącego roku objął funkcję koordynatora grup juniorskich, a w lipcu zakres jego obowiązków poszerzył się o stanowisko opiekuna drużyny CLJ U-19.