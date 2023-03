Cracovia ciuła punkty, do czego ją to doprowadzi?

Zieliński nie jest szczęśliwy

- Zarówno ja, jak i Dawid Szulczek nie byliśmy szczęśliwi – mówi szkoleniowiec Cracovii o tym spotkaniu. - Ale ten punkt trzeba przyjąć. Mamy po 34 punkty, w dalszym ciągu, jak patrzymy w górę, to gdzieś to 4. miejsce jest możliwe.

„Pasy” tracą pięć punktów do tej lokaty. Czy jej osiągnięcie jest rzeczywiście realne? Czy będzie szansa na zameldowanie się Cracovii w europejskich pucharach? To się okaże w kilku najbliższych meczach – Cracovia jedzie teraz na spotkanie z rozpędzonym i zmierzającym po mistrzostwo Polski Rakowem, a po przerwie na potrzeby reprezentacji zmierzy się u siebie z Widzewem i jedzie do Szczecina. Czyli spotka się z drużynami ze ścisłej czołówki, w dwóch przypadkach z konkurentami do czwartej lokaty (Pogoń, Widzew).

By realne było osiągnięcie celu, Cracovia musi znacznie poprawić grę w ofensywie. Strzeliła 27 bramek, a to dziewiąty wynik pod tym względem w lidze.