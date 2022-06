Cracovia chce reprezentanta serbskiej młodzieżówki

Na razie toczą się rozmowy w zaciszu gabinetów. Jak podaje portal meczyki.pl „Pasy” są mocno zainteresowane sprowadzeniem do Cracovii Stefana Mitrovicia. Wiadomo, że po odejściu Pellego van Amersfoorta (Holendrowi wygasła 3-letnia umowa) w zespole jest vacat jeśli chodzi o ofensywnego zawodnika środka pola.

Mitrović to 19-letni Serb, posiadający również kanadyjski paszport. Gra w zespole FK Radnicki Nisz i jest z nim związany jeszcze roczna umową. „Pasy”, by go pozyskać, musiałyby wyasygnować kwotę rzędu 500 tys. euro. Jak pokazał w ostatnich miesiącach prezes Janusz Filipiak, to nie stanowi bariery bo znacznie więcej kosztował Virgil Ghita (reprezentant rumuńskiej młodzieżówki, około milion euro), więcej trzeba było zapłacić też za wspomnianego Makucha (powyżej 500 tys. euro plus bonusy).