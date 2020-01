Cracovia. Brazylijczyk Thiago dogada się po polsku

Pomocnik Sandecji związał się z Cracovią 4-letnią umową. W „Pasach” będzie grał z numerem 7. Co ciekawe, piłkarz jest pół roku w Polsce, a już mówi w naszym języku!

- Postanowiłem się uczyć polskiego, bo jest to bardzo ważne – mówi Thiago dla klubowej strony Cracovii. - Mogę rozmawiać z kolegami, trenerem. Język polski jest trudny, ale miałem trzy godziny lekcji w tygodniu. Moje mocne strony? Jestem szybkim zawodnikiem, lubię dryblować, zagrywać piłkę kolegom. Czuję się dobrze w Polsce. Chcę dużo grać i być mistrzem!

Szkoleniowiec Cracovii Michał Probierz mówi w superlatywach o nowym piłkarzu.

- Oglądaliśmy go od dłuższego czasu, podoba mi się jego styl grania – twierdzi trener. - Wierzę, że będzie dla nas dużym wzmocnieniem, a nie tylko uzupełnieniem. Chcemy takich zawodników, którzy będą się rozwijać, a przy okazji zespół będzie też się rozwijać. Jak ktoś w pół roku uczy się języka polskiego, to znaczy, że bardzo chce. Na początku nie wierzyłem w to, że mówi po polsku, to jest bardzo pozytywne. Potrafi grać, potrzebujemy kreatywnych zawodników, którzy potrafią zrobić coś z niczego. Może grać na trzech – czterech pozycjach, to jego duży atut. Tak na marginesie to powiem, że należy się wstrzymać z negatywnymi ocenami. Trzeba dawać szansę takim chłopakom z I ligi. Cracovia ma być silna nie tylko na teraz, ale ma być stabilnym zespołem na lata.