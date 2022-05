Cracovia. Akcja Teddy Bear Game na stadionie Cracovii - setki misiów na murawie Jacek Żukowski

Po raz pierwszy w Polsce na stadionie piłkarskim doszło do akcji Teddy Bear Game. Po golu dla "Pasów" w 9 min, autorstwa Kamila Pestki, setki pluszaków wylądowało na murawie. Zostaną one teraz przekazane do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu.