Cracovia 1906 wygrała drugi mecz w sezonie i opuściła ostatnie miejsce w tabeli

Początkowo przegrywały, ale w 10 min wyszły na prowadzenie i nie oddały go do 20 min. Proste błędy sprawiły, że gospodynie traciły łatwe bramki po kontrach.

Po przerwie nieźle poczynała sobie Milena Herman, która rzucała bramkę za bramka, AZS aż 7 goli zdobył z rzutów karnych na 9 rzutów. Od 32 min miejscowe znów prowadziły, potem było remisowo, wreszcie zyskały przewagę w 36 min i nie oddały jej już do samego końca. W 43 min było 21:17, w 45 21:20, od 56 min „odjechały” na kilka goli.

W bramce miejscowych zadebiutowała Oliwia Zgut-Wójcik, bo Joanna Stępnik – podstawowa bramkarka była kontuzjowana.

Cracovia 1906 – AZS AWF Handball 28 Wrocław 31:27 (12:13)

Bramki: Herman 10, Świątek 6, Reichel 5, Staroń 3, Kawa 3, Wojas 3 Andrzejczyk 1 - Łuczyńska 8, Fryśna 6, Milczarczyk 5, Bednarska 4, Cieślik 3, Wałowska 1.