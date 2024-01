Cracovia 1906 wycofana z rozgrywek trzeciej ligi

- Pierwsza drużyna ma tytularnego sponsora – Yabino, poza tym mamy drobnych – mówi Pach. - Chcielibyśmy osiągnąć stabilizację, w 2026 r. jest 100-lecie powstania sekcji, chcielibyśmy na tę okazję awansować do II ligi. Na razie to są tylko marzenia, bo nie mamy na to środków finansowych. Po ostatnim sezonie odeszło dwóch naszych najlepszych zawodników – Patryk Hałka do Katowic i Dawid Golus do AZS AGH Kraków. „Coś” tam zawodnikom płacimy, ale nie możemy się równać z czołówką ligi. Współpracujemy ze szkołami SP 50 i SP 130 i liczymy na dopływ wychowanków i długofalowy rozwój. Ile potrzeba byłoby nam pieniędzy, by spokojnie rozegrać sezon? Myślę, że około 100 tys. złotych.