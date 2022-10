Covid u dzieci atakuje układ immunologiczny. Coraz więcej małych pacjentów trafia do szpitali z groźnymi powikłaniami

Co do tego, że skutki pandemii będziemy odczuwać jeszcze przez wiele lat lekarze nie mają najmniejszej wątpliwości. Koronawirus przechorowany nawet łagodnie, może zostawić po sobie ciężkie powikłania. U dzieci, które przeszły zakażenie, lekarze potwierdzają coraz więcej przypadków chorób autoimmunologicznych. I to niestety w ogromnej skali. Są doniesienia że az o 43 proc. na całym świecie wzrosła liczba zapaleń bakteryjnych mózgu u dzieci.

- Jest to bardzo poważna i niebezpieczna choroba, której skutkiem może być śmierć a u tych co przeżyją - znaczne kalectwo zaburzenia widzenia, problemy z pamięcią, zaburzenia świadomości, a także zaburzenia ruchowe czy padaczka – wymienia dr Stopyra.