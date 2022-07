COVID-19. Czwarta dawka szczepionki już dostępna. Szczepić się, czy czekać na nową?

Nowa, bardzo zakaźna odmiana koronawirusa SARS-CoV-2 – BA.5 atakuje coraz skuteczniej kraje zachodniej i południowej Europy, a także Polskę. Wczoraj podano informację o ponad 15 tys. nowych zachorowań od 13 do 21 lipca. Tydzień wcześniej przypadków było o połowę mniej – ok. 8 tys. Jeśli chodzi o Małopolskę to w ciągu ostatnich siedmiu dni odnotowano 1252 infekcje – plasując nasz region na trzecim miejscu wśród wszystkich województw o najwyżej liczbie zachorowań.

Według specjalistów dane dotyczące liczby zakażeń są mocno niedoszacowane. Bazy zachorowań opierają się na wynikach testów wykonanych jedynie w szpitalu bądź POZ – bo tylko te trafiają do oficjalnego rejestru. Realnie zakażeń może być o wiele więcej. By je poznać, musielibyśmy wrócić do masowego testowania.