COVID-19 coraz silniejszy. Eksperci: nie unikniemy szóstej fali

Najnowsze statystki Ministerstwa Zdrowia brzmią niepokojąco. Od 30 czerwca do 10 lipca zanotowano 7825 przypadków koronawirusa. Małopolska w zestawienie znajduje się na trzecim miejscu. To najwyższe dane dotyczące zakażeń od kwietnia. Co więcej, bazy zachorowań opierają się na wynikach testów wykonanych jedynie w szpitalu bądź POZ – bo tylko te trafiają do oficjalnego rejestru.

- Realnie zakażeń może być o wiele więcej, bo dane są niedoszacowane. By je poznać musielibyśmy wrócić do masowego testowania – mówi prof. Anna Boroń Kaczmarska, specjalistka ds. chorób zakaźnych.

Od 1 kwietnia testom poddawane są bowiem tylko osoby, którym wykonanie badania zleci lekarz rodzinny na podstawie konkretnych objawów. Nie jest już możliwe samodzielne zapisanie się na test PCR ani przez formularz wypełniany online, ani przez konsultanta. Można go zrobić jedynie na zasadach komercyjnych.