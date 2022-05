"Corrida" w Pałacu Sztuki w Krakowie. Nowy cykl malarski Andrzeja Lichoty

O TYM SIĘ MÓWI Złe wiadomości dla kredytobiorców. Stopy procentowe NBP w górę o 100 punktów? Co zrobi dzisiaj RPP?

– Jedno, co jest pewne, to to, że RPP podniesie stopy procentowe – powiedział Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych. O ile? Jak tłumaczył, "trwają...