Coraz większe wydatki na Igrzyska Europejskie w Krakowie i Małopolsce. Rząd dołożył pieniądze na inwestycje Piotr Tymczak

Dzięki poprawce do przyjętej przez Sejm ustawy dotyczącej... służby więziennej zwiększono rządową dotację na zadania związane z przygotowaniami do III Igrzysk Europejskich w Krakowie i Małopolsce w 2023 roku. Obecnie maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na sportową imprezę wynosi 1 mld 105,2 mln zł. Jednym z zadań realizowanych w ramach przygotowań do igrzysk jest przebudowa stadionu Wisły w Krakowie - przejdź do GALERII, by zobaczyć postęp prac.