Coraz bliżej do podpisania umowy na kontynuację projektowania i budowę S7 Moczydło-Miechów

Spośród ośmiu ofert, które wpłynęły w ramach przetargu na kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego (Moczydło) do węzła Miechów (z węzłem) wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., 17 marca 2020 r. Żaden z pozostałych wykonawców, którzy złożyli swoje oferty nie odwołał się od tego wyboru, w związku z tym przekazano dokumentację do kontroli PUZP. Kontrola nie wykazała żadnych naruszeń, w związku z tym można było przejść do następnego etapu, którym jest uzgodnienie treści gwarancji. Po tym uzgodnieniu będzie można podpisać umowę.

Droga ekspresowa S7 na odcinku Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów o długości ok. 18,7 km będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z rezerwą na trzeci pas. Powstaną dwa węzły drogowe (Książ i Miechów), 24 obiekty inżynierskie, w tym estakada o długości ponad 600 m, która będzie pełniła także funkcje przejścia dla zwierząt. Estakada ta powstanie na granicy miejscowości Małoszów i Giebułtów w gminie Książ Wielki. Powstaną też dwa miejsca obsługi podróżnych: MOP Giebułtów – kierunek na Kielce (kat. II) oraz MOP Małoszów – kierunek na Kraków (kat. II). Dla ochrony przed hałasem wybudowane zostaną ekrany akustyczne o łącznej długości ok. 660 m. Dla zwierząt zostaną wykonane: 2 przejścia górne (dla dużych zwierząt) i 5 dolnych (dla małych 2, średnich 2 i dużych 1) oraz przejście dolne dla płazów. Koszt inwestycji wyniesie 752 929 281,15 zł. Odcinek S7 Moczydło-Miechów jest częścią ponad 55-kilometrowego odcinka S7 od granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego do Krakowa, który został podzielony na mniejsze odcinki realizacyjne: Miechów - Szczepanowice, Szczepanowice - Widoma, Widoma - Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska). Droga ekspresowa stanowić będzie jednocześnie obwodnice dla 3 miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki. Sytuacja na innych odcinkach Na ponad 13-sto kilometrowym odcinku S7 Szczepanowice – Widoma prace rozpoczęły się we wrześniu 2019 r. i trwały także bez większych przerw w okresie zimowym. Aktualnie wykonywane są wykopy, nasypy i prace przy wznoszeniu podpór obiektów mostowych. W przypadku ok. 5 km odcinka S7 węzeł Miechów (bez węzła) - węzeł Szczepanowice (bez węzła) trwa procedura odwoławcza od decyzji środowiskowej w GDOŚ. Dla odcinka S7 Widoma – Kraków trwa procedura uzyskiwania decyzji ZRID (zgody na realizacje inwestycji) w Urzędzie Wojewódzkim.

