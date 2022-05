Copernicus Festival. Jak informacja wpływa na nasze życie? Sześć dni wykładów, rozmów i spotkań

Copernicus Festival wpisuje się w krakowskie życie kulturalne dzięki niezwykłej syntezie wątków naukowych i technologicznych, filozoficznych i psychologicznych, zapraszając podczas każdej kolejnej edycji do przyjrzenia się wybranemu zagadnieniu. Dotykając wątków bliskich każdemu z nas i społeczności, jakie tworzymy, pozwala nam poszerzyć wiedzę o mechanizmach funkcjonowania ludzkości. W tym roku wątkiem głównym festiwalu będzie „Informacja”.

- Żyjemy w świecie otoczonym informacją. Dzięki niemal powszechnemu dostępowi do internetu, informacja staje się kluczowym wyznacznikiem naszej rzeczywistości. Trzeba jednak zauważyć, że dostęp do informacji zostaje coraz mocniej zapośredniczony przez nasze preferencje i predyspozycje. Za tym jak docieramy do informacji, stoją obecnie narzędzia sztucznej inteligencji, które znają nasze gusta i poglądy. Dlatego postanowiliśmy przyjrzeć się tym razem zagadnieniom związanym z dostępem do informacji – mówi nam Diana Sałacka, rzeczniczka Copernicus Festivalu.