Comarch złożył ofertę wykupu akcji MKS Cracovia SSA od gminy Kraków

Filipiak trzy tygodnie temu uległ wypadkowi i w stanie krytycznym przebywa w szpitalu. Mimo że nie kieruje klubem ani spółką - p.o. prezesa ustanowiono jego córkę Annę Pruską, firma nie wycofała się z tamtych zapowiedzi. Złożenie oferty to efekt porozumienia miasta i informatycznej firmy.

Zarząd Infrastruktury Sportowej, a więc spółka miejska, ogłosił ostatnio, że do przetargu na remont lodowiska (wymiana band, boksów dla drużyn i sędziów, szyb i siatek oddzielających taflę od trybun), który opiewa na 1 mln 164 tys. 810 zł. zgłosiły się dwie firmy. Teraz urzędnicy ocenią, która oferta jest korzystniejsza.

Wracając jednak do zakupu akcji, to przypomnijmy, że gmina Kraków jest właścicielem 33,64 procent akcji MKS Cracovia, pozostały pakiet od lat należy do "Comarchu". Cena wywoławcza akcji opiewa na 26 719 725 mln zł. Filipiak zaznaczał, że rozmowy trwają od dwóch lat, ale nie wytłumaczył, dlaczego jego firma chce zwiększyć udziały i stać się blisko 100-procentowm właścicielem akcji klubu. Gdy transakcja zostanie sfinalizowana, Comarch będzie właścicielem 99,75 procent z nich. Pozostałe 0,25 procent będzie pozostawało w rękach prywatnych.