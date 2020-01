Comarch Cracovia zagrała mądrze i wzbogaciła się o trzy punkty

Comarch Cracovia walczy o to, by do fazy play-off przystępować z jak najwyższej pozycji, a nie z 7. miejsca, które obecnie zajmuje. I po wygranej zbliżyła się do 6. pozycji.

Goście zaatakowali i o mało co nie zdobyli gola już w 1 min, ale świetnie spisał się Kopriva. W 3 min „Pasy” jednak prowadziły, Leivo popisał się kapitalnym podaniem do Kapicy, a ten strzałem z nadgarstka posłał krążek pod poprzeczkę. Gospodarze złapali wiatr w żagle i kilka razy zagrozili potem bramce przeciwnika. W 15 min Kapica o mało co nie podwyższył prowadzenia „Pasów”. W rewanżu groźnie strzelał Cizmar, ale Kopriva obronił.

Na początku II tercji Drzewiecki nie trafił w bramkę po świetnym podaniu Kalinowskiego. „Pasy” miały przewagę, ale ne potrafiły udokumentować jej bramkami. Gospodarze musieli się bronić, gdy grali 4 na 5, ale przetrwali. A gdy sami byli w przewadze, dobrą okazję zmarnował Leivo.