Comarch Cracovia ukarana walkowerem, musi też zapłacić karę

Wiadomość tą przekazała portalowi hokej.net Marta Zawadzka, komisarz ligi. Ma to związek z nie rozegranym spotkaniem "Pasów" z torunianami. Przyczyną była rozbita pleksa za jedną z bramek. Organizatorzy meczu nie byli w stanie naprawić poważnej usterki i mecz został odwołany.

Podczas rozgrzewki pękła i rozleciała się pleksiglasowa szyba za toruńska bramką. Trwały działania mające na celu wymianę ruchomej części. Niestety, spełzły na niczym, bo zamiennik nie nadawał się do użycia. W związku z tym sędziowie i obserwator spotkania podjęli natychmiastową decyzje o odwołaniu meczu pierwszej kolejki Tauron Hokej Ligi.

Po decyzji komisarz ligi Energa dostała trzy punkty i ma bilans bramkowy 5-0, natomiast Comarch Cracovia z zerowym dorobkiem zamyka tabelę mając niekorzystny bilans bramek 0-5.

fatalnie więc zaczął się dla niej nowy sezon. W niedziele ma szansę na rehabilitację. O godz. 18 zmierzy się bowiem z Zagłębiem w Sosnowcu, a na kolejny mecz u siebie musi czekać do 15 września. na ten dzień zaplanowano spotkanie z PZU Podhale Nowy Targ. Ma więc kilka dni na naprawienie usterki. Z kolei do 18 września włodarze krakowskiego lodowisku muszą naprawić inną usterkę - przemalować buliki, które zostały namalowane o metra za blisko w stosunku do przepisów regulujących ich odległość od band.