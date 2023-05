Comarch Cracovia traci zawodnika. Vojtechowi Tomiemu skończyło się wypożyczenie

Regułą jest, że zawodnikom kończą się kontrakty po sezonie, choć nie wszystkim (niektórzy maja dwuletnie umowy, jak choćby Patryk Wronka czy Alan Łyszczarczyk). Buduje się kadrę na nowy sezon. Vojtech Tomi był wypożyczony do "Pasów" z Czech. W dwóch ostatnich sezonach grał w Baniku Sokolov w czeskiej drugiej lidze, a cztery miesiące spędził w Comarch Cracovii.

6 goli Tomiego

W 25 spotkaniach ligowych w minionym sezonie zdobył 6 goli i zaliczył dwie asysty. W sezonie zasadniczym wystąpił w 13 spotkaniach (3 gole, 1 asysta), w play-off rozegrał 12 spotkań(3 gole, 1 asysta). Czeski napastnik nie przekonał do siebie trenera krakowian Rudolfa Rohaczka i opuścił zespół. 29-latek wrócił do ojczyzny gdzie grał przed wyjazdem do Krakowa. Był zawodnikiem HC Vitkovice, Ocelarzi Trzyniec. W czeskiej ekstralidze rozegrał w sumie 101 spotkań, w których zdobył 12 goli i zaliczył 6 asyst.