Comarch Cracovia śmiało może myśleć o pozycji lidera Jacek Żukowski

Znakomicie ostatnio spisują się hokeiści Comarch Cracovii – wygrali sześć ostatnich meczów, uzyskując w nich 17 punktów. To wywindowało ich na 3. pozycję w tabeli. Mają ją ugruntowaną, wyprzedzając GKS Tychy o sześć punktów. „Pasy” śmiało mogą myśleć o 1. lokacie, bo jest ona w zasięgu – 3 punkty starty do GKS-u Katowice (ma rozegrany mecz mniej) i 4 do prowadzącej Re-Plast Unii Oświęcim (ma mecz więcej) dają realne szanse krakowianom na powalczenie o pozycję lidera.