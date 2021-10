Comarch Cracovia nie zwalnia tempa. Ciarko STS Sanok pokonane

Comarch Cracovia gra co dwa, trzy dni. To końska dawka. W Sanoku zmierzyła się z zespołem który jej „nie leży”, ale poradziła sobie i z rywalem, i ze zmęczeniem. „Pasy” poprawiły ostatnio grę w przewagach i w Sanoku wykorzystały już pierwszą taka okazję, by objąć prowadzenie. Gola strzelił Shirley. Pierwszy jego strzał odbił Spesny, ale wobec dobitki był bezradny. „Pasy” nie zamierzały na tym poprzestać i wkrótce Kapica po indywidualnej akcji podwyższył prowadzenie.

Goście posiadali inicjatywę także w II tercji. Ani Kamiński, ani Nemec po świetnym podaniu Kapicy nie potrafili jednak umieścić krążka w siatce. Ale co się odwlecze… W zamieszaniu podbramkowym najwięcej sprytu zachował Dudas i strzelił trzeciego gola. Miejscowi się nie załamali. W rewanżu Tamminen był sam na sam z bramkarzem, ale przegrał ten pojedynek, bo kapitalnie obronił Pieriewozczikow.

Po dwóch tercjach mecz był rozstrzygnięty Gospodarze mogli walczyć tylko o honorowe trafienie. Udało im się to w 57 min, gdy Bukowski trafił w „okienko”. Potem jeszcze Heltonen trafił w poprzeczkę, ale wygrana nie wymknęła się gościom z rąk.