Comarch Cracovia łatwo rozprawiła się z Ciarko Marmą STS Sanok

Po tygodniowej przerwie Comarch Cracovia wróciła do meczów ligowych. Wrócił też do gry po kontuzji środkowy napastnik – Polak. Jeszcze dwa tygodnie temu to sanoczanie byliby faworytem, zaczęli bowiem sezon rewelacyjnie, ale potem doznali zadyszki, „Pasy” wygrały z nimi w Sanoku 4:2.

„Pasy” były więc wyraźnym faworytem i idealnie wywiązały się z zadania. Najpierw dały się „wyszumieć” gościom, którzy wiele strzelali i Zabolotny zwijał się jak w ukropie. Potem jednak, gdy doszło do konkretów – przemawiali tylko gospodarze. Najpierw Arrak strzelił precyzyjnie z bulika, a następnie, gdy grali w przewadze, Kinnunen świetnie strzelił z linii niebieskiej.

Początek II tercji to nadal dominacja „Pasów” - Racuk objechał bramkę i wyłożył go Csamango, a po chwili, znów podczas gry w przewadze Wronka trafił w „okienko”. W ostatniej tercji gospodarze oszczędzali już siły bo we wtorek o godz. 18 czeka ich ostatnie starcie w Lidze Mistrzów z Farjestad Karlstad. Nie znaczy to, że nie podwyższyli wyniku – w zamieszaniu trafił Polak, a następnie Kasperlik uderzył po lodzie.