Comarch Cracovia i Tauron Re-Plast Unia zaczynają play-off

Pary play-off

- Nie było się nad czym zastanawiać – mówi Rohaczek. - Nie twierdzę, że to będzie łatwy przeciwnik, ale zdecydowaliśmy się na niego. To jest play-off - nowa część sezonu, trzeba do niej podejść w pełni skoncentrowanym, odpowiedzialnie. Chcieliśmy Zagłębie i mamy Zagłębie.

Bilans 4:1

W tym sezonie krakowianie wygrali cztery mecze z sosnowiczanami, a jeden przegrali po dogrywce, są więc murowanym kandydatem do awansu do półfinału.

- Koncentrujemy się na pierwszym meczu, a potem na następnych – zdradza strategię szkoleniowiec. - Nie będę teoretyzował. Nasza dobra gra doprowadzi do tego, że ten mecz wygramy. Mamy doświadczony zespół, który nie zlekceważy żadnego przeciwnika i w odpowiedzialny sposób podejdzie do rywalizacji. Nie wiem, nie typuję, w ilu meczach rozstrzygnie się rywalizacja. Powtarzam, interesuje mnie na razie pierwszy mecz.